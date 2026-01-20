Укр
Украинские звезды постят свои смелые фото, чтобы поддержать Елену Тополю

Алена Кюпели
20 января 2026, 17:16
87
Елена Тополя стала жертвой шантажиста и мошенника.
Елена Тополя
Елену Тополю поддержали украинские звезды / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Кратко:

  • Кто из украинских знаменитостей поддержал Тополю
  • Какими фото поделились звезды

Украинская известная певица Елена Тополя, которая на днях пережила шантаж и угрозы о том, что ее интимные видео будут слиты в сеть, получила огромную волну поддержки от простых украинцев и от коллег по цеху.

Более того, некоторые звезды запустили целый тренд, чтобы поддержать Тополю и стали постить свои нюдсы (обнаженные фото - ред.).

видео дня

Так, соответствующим фото поделилась артистка Ольга Цибульская. "Напугать артистку голым телом, все равно что напугать скрипача скрипкой. Тело - это просто инструмент. Обнимаю и поддерживаю", - написала она.

Оля Цибульская
Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Посмотреть фото артистки с тем самым фото можно на ее странице в Instagram.

Еще одна артистка также решила поддержать Елену Тополю. Так, Наталка Карпа также опубликовала смелое фото, выразив солидарность со знаменитостями.

"Хорошую идея подала Цибульская. У меня тоже есть нюдсы (кстати, если что их делал муж), и честно, они были для личного архива. Но раз такое дело, очень хочу поддержать Алешу", - написала артистка.

Наталка Карпа также поддержала Тополю
Наталка Карпа также поддержала Тополю / Фото Instagram/natalkakarpa

Посмотреть фото артистки с тем самым фото можно на ее странице в Instagram.

Как злоумышленник шантажировал Елену Тополю

Отметим, накануне Елена Тополя сделала откровенное заявление, где рассказала, что у нее требуют 75 тысяч долларов и грозятся слить в сеть ее интимные видео.

с октября по январь артистка находилась в отношениях с мужчиной 2003 года рождения и он тайно снимал их встречи. После этого он начал вымогать у нее деньги. На своей странице в соцсетях Елена заявила, что не будет стесняться или же прятаться.

Елена Тополя, Тарас Тополя
Тарас Тополя поддержал бывшую жену / фото: instagram.com/alyoshasinger

"Стыд должны испытывать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять. 10 января я получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Якобы с октября 25-го года у меня что-то там было. У меня есть все доказательства, что это ложь. Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Доказательства есть, процесс идет", - написала Тополя.

Позже поддержать бывшую супругу также решил ее бывший муж Тарас Тополя.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность и реагирует на обстрелы Украины, поделилась редким фото.

Ранее также украинский певец Тарас Тополя снова вышел на связь после комментария о шантаже злоумышенниками своей бывшей жены Елены Тополи. Оказалось, что артист и сам стал целью мошенников и решил предупредить поклонников.

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

