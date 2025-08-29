Укр
Читать на украинском
Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

Кристина Трохимчук
29 августа 2025, 13:32обновлено 29 августа, 15:14
156
Певица Ирина Билык поделилась с поклонниками редким семейным фото.
Ирина Билык
Ирина Билык показала сыновей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Вы узнаете:

  • Как выглядят сыновья Ирины Билык
  • Какой жизненный урок певица им преподала

Украинская певица Ирина Билык неожиданно поделилась снимком с двумя сыновьями, Глебом и Табризом. Артистка обычно избегает публикаций с семьей, предпочитая приватность, однако на этот раз сделала исключение и опубликовала семейное фото в своем Instagram.

Поводом стал вопрос поклонника о главном жизненном уроке, который она пытается передать детям.

видео дня

"Надо быть добрым и помогать, по возможности, морально и физически тем, кто в этом нуждается", - ответила певица, добавив семейное фото.

Ирина Билык
Ирина Билык с сыновьями Глебом и Табризом / фото: instagram.com, Ирина Билык

Билык также призналась поклонникам, что быстро отходит после ссор, но иногда может окончательно прекратить общение с человеком.

"Обычно я быстро успокаиваюсь после конфликтов, но бывают люди, которых я вычеркиваю навсегда из своей жизни", - подчеркнула артистка.

Но больше всего внимания фанатов привлек ее ответ на вопрос, что бы она подарила сама себе для поднятия настроения.

"Ядерное оружие!", - с иронией ответила Билык.

Ирина Билык
Ирина Билык о лучшем подарке / фото: instagram.com, Ирина Билык

Поклонники оценили прямоту певицы и отреагировали восторженными комментариями.

"В чем госпожа Ирина не права? Это наша общая, украинская мечта", - отметили поклонники в Іnstagram.

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ирине Билык сделали предложение руки и сердца прямо во время выступления. На большом сольном концерте певицы, посвященном ее дню рождения, поклонник с большим букетом цветов опустился на одно колено и признался ей в любви.

Также Константин Грубич оконфузился перед Ириной Билык. Ведущий перепутал дату юбилея и поздравил ее на день раньше. Это повеселило поклонников артистки, однако Грубич не растерялся и не стал удалять свой конфуз.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (особенно в 90-е), любви к перевоплощениям и огромного влияния на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и другие.

