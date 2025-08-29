Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

Вы узнаете:
- Как выглядят сыновья Ирины Билык
- Какой жизненный урок певица им преподала
Украинская певица Ирина Билык неожиданно поделилась снимком с двумя сыновьями, Глебом и Табризом. Артистка обычно избегает публикаций с семьей, предпочитая приватность, однако на этот раз сделала исключение и опубликовала семейное фото в своем Instagram.
Поводом стал вопрос поклонника о главном жизненном уроке, который она пытается передать детям.
"Надо быть добрым и помогать, по возможности, морально и физически тем, кто в этом нуждается", - ответила певица, добавив семейное фото.
Билык также призналась поклонникам, что быстро отходит после ссор, но иногда может окончательно прекратить общение с человеком.
"Обычно я быстро успокаиваюсь после конфликтов, но бывают люди, которых я вычеркиваю навсегда из своей жизни", - подчеркнула артистка.
Но больше всего внимания фанатов привлек ее ответ на вопрос, что бы она подарила сама себе для поднятия настроения.
"Ядерное оружие!", - с иронией ответила Билык.
Поклонники оценили прямоту певицы и отреагировали восторженными комментариями.
"В чем госпожа Ирина не права? Это наша общая, украинская мечта", - отметили поклонники в Іnstagram.
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (особенно в 90-е), любви к перевоплощениям и огромного влияния на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и другие.
