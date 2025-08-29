Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в США

Кратко:
- Какими высказываниями разозлила Каменских
- Что ей написали пользователи
Украинская известная певица Настя Каменских разозлила своих подписчиков высказыванием о том, на каком языке говорить.
В сеть попало видео, как певица на концерте говорит своим поклонникам о том, что не важно на каком языке говорят люди. "Не важно, какого цвета твоя кожа. Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — подчеркнула Каменских.
Кроме того, певица пела свои хиты на русском языке, среди которых "Это моя ночь" и "Попа, как у Ким".
August 28, 2025
Заявление ожидаемо вызвало бурную критику в сети.
"Пока ей самой ракета не упадет на голову - не дойдет", "Позорница", "Московская пасть", - пишут разгневанные подписчики звезды.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фотосо своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.
А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.
Вас также может заинтересовать:
- "Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских
- "Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына
- "Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред