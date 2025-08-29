Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в США

Пользователи разгневались на певицу, которая заявила, что нет разницы, на каком языке говорить.

Настя Каменских выступила в США/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Украинская известная певица Настя Каменских разозлила своих подписчиков высказыванием о том, на каком языке говорить.

В сеть попало видео, как певица на концерте говорит своим поклонникам о том, что не важно на каком языке говорят люди. "Не важно, какого цвета твоя кожа. Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — подчеркнула Каменских.

Кроме того, певица пела свои хиты на русском языке, среди которых "Это моя ночь" и "Попа, как у Ким".

Заявление ожидаемо вызвало бурную критику в сети.

"Пока ей самой ракета не упадет на голову - не дойдет", "Позорница", "Московская пасть", - пишут разгневанные подписчики звезды.

Каменских засыпали негативными комментариями / Фото Instagram/kamenskux

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

