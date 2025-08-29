Укр
Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в США

Алена Кюпели
29 августа 2025, 08:04обновлено 29 августа, 08:37
Пользователи разгневались на певицу, которая заявила, что нет разницы, на каком языке говорить.
Настя Каменских
Настя Каменских выступила в США/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Украинская известная певица Настя Каменских разозлила своих подписчиков высказыванием о том, на каком языке говорить.

В сеть попало видео, как певица на концерте говорит своим поклонникам о том, что не важно на каком языке говорят люди. "Не важно, какого цвета твоя кожа. Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — подчеркнула Каменских.

Кроме того, певица пела свои хиты на русском языке, среди которых "Это моя ночь" и "Попа, как у Ким".

Заявление ожидаемо вызвало бурную критику в сети.

"Пока ей самой ракета не упадет на голову - не дойдет", "Позорница", "Московская пасть", - пишут разгневанные подписчики звезды.

Каменских засыпали негативными комментариями / Фото Instagram/kamenskux
Каменских засыпали негативными комментариями / Фото Instagram/kamenskux

Каменских засыпали негативными комментариями / Фото Instagram/kamenskux

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фотосо своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.

А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Настя Каменских новости шоу бизнеса
