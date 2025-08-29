Укр
В инвалидном кресле и не может говорить: в сети появилось видео Эдиты Пьехи

Алена Кюпели
29 августа 2025, 09:00
175
Эдиту Пьеху невозможно узнать на видео - так сильно она сдала.
Эдита Пьеха сдала в свои 88 лет
Эдита Пьеха сдала в свои 88 лет / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Как выглядит Эдита Пьеха
  • Что случилось с путинисткой

Видео популярной в свое время советской певицы Эдиты Пьехи, которая поддерживает кровавое вторжение России в Украину, появилось в сети.

На нем 88-летняя путинистка выглядит совершенно неузнаваемой. Она сидит в инвалидном кресле и практически не может говорить. На видео также видно, что она пытается петь, но у нее не получается четко выговаривать слова да и память ее подводит.

видео дня

Соответствующее видео появилось на странице пропагандисткой страницы Showbusiness в Instagram.

Эдита Пьеха состояние здоровья

В последнее время у 87-летней путинистки стала проявляться старческая деменция. У нее появились провалы в памяти, а также дезориентация в пространстве.

Ранее появилось видео, где певицу невозможно узнать, так как она набрала 30 лишних килограмм.

Эдита Пьеха
Эдита Пьеха / Kp.ru

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Эдита Пьеха новости шоу бизнеса
