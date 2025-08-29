Кратко:
Видео популярной в свое время советской певицы Эдиты Пьехи, которая поддерживает кровавое вторжение России в Украину, появилось в сети.
На нем 88-летняя путинистка выглядит совершенно неузнаваемой. Она сидит в инвалидном кресле и практически не может говорить. На видео также видно, что она пытается петь, но у нее не получается четко выговаривать слова да и память ее подводит.
Соответствующее видео появилось на странице пропагандисткой страницы Showbusiness в Instagram.
Эдита Пьеха состояние здоровья
В последнее время у 87-летней путинистки стала проявляться старческая деменция. У нее появились провалы в памяти, а также дезориентация в пространстве.
Ранее появилось видео, где певицу невозможно узнать, так как она набрала 30 лишних килограмм.
