В РФ приняли шокирующее решение по Пугачевой

Пропагандисты пишут о том, что относительно Пугачевой появилось новое решение.

Алла Пугачева может лишиться части имущества / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Что снова хотят в РФ от Пугачевой

Чего ее хотят лишить

В РФ приняли решение в отношении российской певицы Аллы Пугачевой.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, Пугачёву обяжут снести пирс у своего поместья на берегу Истры в Солнечногорске. Проверка Росводресурса показала — певица незаконно использует прибрежную территорию у своих хором.

По данным канала, проверка законности использования земельного участка Пугачевой началась после обращения предпринимателя Рыськова. "Спецы Росводресурса выехали на место и установили — на территорию реки Истры Алла Борисовна залезла незаконно, документов на постройку пирса у неё нет. Участок — земля особо охраняемых территорий и объектов с видом разрешённого использования: для рекреационных целей. Строительство причала — это вообще не туда", - пишут пропагандисты.

Алла Пугачева снова в ща / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Сообщается, что дело передано в Генпрокуратуру — с требованием изучить документы и лишить Пугачёву права на эти 25,5 соток.

Дом Аллы Пугачевой и пристань у дома / фото: t.me/mash

Далее гавань артистки выставят на аукцион. В нём смогут принять участие все желающие, кроме несовершеннолетних. Правда, теперь придётся немного подождать — аукцион начнется только после окончания проверки.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

