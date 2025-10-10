Звезда шансона скончался в российской больнице из-за опасного состояния.

В РФ скончался звезда Шансона / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

От чего умер Ефрем Амирамов

Что с ним случилось

В террористической России сообщили о смерти легендарного певца, который пел в стиле шансон, Ефрем Амирамов.

Как сообщают российские пропагандисты, народный артист Кабардино-Балкарии Амирамов умер в возрасте 69 лет в одной из больниц города Нальчика.

"Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался", — рассказал источник о смерти народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова.

Несколько дней назад его доставили в одну из больниц города Нальчика. Изначально информацию опровергла жена, сказав, что состояние певца критическое, но он еще дышит. Позже пиар-менеджер Амирамова сказала, что Воропай все-таки скончался.

В больницу он попал с диагнозом сепсис. Все это время его состояние оценивалось как крайне тяжелое, родные и друзья призывали молиться о его здоровье.

О персоне: Ефрем Амирамов Ефрем Амирамов — певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике. Окончил музыкальную школу, затем — Ростовский институт народного хозяйства. Наибольшую известность артисту принесли такие композиции, как "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Первая пластинка Амирамова "Последний дебют" сразу стала "золотой". В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика", где опубликованы избранные стихи и тексты его песен.

