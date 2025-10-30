Укр
Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

Кристина Трохимчук
30 октября 2025, 14:17
31
Андрей Шевченко показал старшего сына Джордана в особый день.
Андрей Шевченко с сыном Джорданом
Андрей Шевченко с сыном Джорданом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Шевченко

Вы узнаете:

  • Андрей Шевченко обратился к сыну в особенный день
  • Как выглядит старший сын Андрея Шевченко

Украинский футболист, тренер и общественный деятель Андрей Шевченко трогательно обратился к своему старшему сыну в соцсетях. Поводом стало 21-летие Джордана — звезда футбола тепло поздравил наследника с днем рождения.

Шевченко и его жена Кристен Пазик написали короткие, но искренние поздравления и поделились семейными кадрами. Супруга футболиста поделилась снимком, где позирует вместе с сыном и мужем на отдыхе.

Кристен Пазик с сыном
Кристен Пазик с сыном / фото: instagram.com, Кристен Пазик

Тем временем Андрей опубликовал целую подборку снимков, где в деталях можно рассмотреть, как выглядит его старший сын. Футболист показал селфи с Джорданом, который ярко улыбался в камеру, а также несколько совместных фото. Одно из них особенно привлекло внимание поклонников, ведь на нем сын звезды появился с сине-желтыми флагами на улице, скорее всего, во время одного из волонтерств по поддержке Украины.

"С 21-летием, Джордан! Мы тебя любим!", - обратился к сыну футболист.

Андрей Шевченко
Сын Андрея Шевченко активно поддерживает Украину / фото: instagram.com, Андрей Шевченко

В комментариях к публикации сына звезды поздравили как украинские, так и зарубежные фанаты. Они отметили, что Джордан очень похож на родителей, но больше черт ему досталось от матери — американки Кристен Пазик.

Джордан Шевченко
Джордан Шевченко вместе с отцом / фото: instagram.com, Андрей Шевченко

Андрей Шевченко — сын Джордан Шевченко

Джордан родился в Италии (где его отец играл за "Милан"), впоследствии в два года переехал в Лондон ("Челси"), где жил вплоть до поступления в США. Он наполовину американец, но тесно связан с Украиной, куда приезжал каждое лето с отцом, хотя и имел языковой барьер. Сейчас Джордан учится в Йельском университете, где изучает экономику, украинский язык и историю, активно совершенствует язык, посещает курсы историка Тимоти Снайдера и волонтерит в Украинском доме. Парень недавно участвовал в сессии Генассамблеи ООН по Украине и теперь самоидентифицирует себя как украинец.

Ранее Главред сообщал, что украинский футболист, тренер и общественный деятель Андрей Шевченко опубликовал редкое фото с ребенком. Спортсмен воспитывает четверых сыновей. Самый младший из них, Райдер-Габриэль, 6 апреля отпраздновал свое 11-летие.

Также Кристен Пазик показала, как выглядели они с Андреем Шевченко в начале отношений. В своем блоге Шевченко опубликовал фото, где он и жена влюбленно смотрят друг на друга с бокалами шампанского в руках.

О персоне: Андрей Шевченко

Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбоом средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.

