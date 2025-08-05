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Внезапно умер родной брат Ирины Билык - что случилось

Элина Чигис
5 августа 2025, 12:54
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Брат Ирины Билык долгое время не выходил на улицу.
Ирина Билык
Ирина Билык - трагедия / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык, pixabay.com/

Вы узнаете:

  • Умер родной брат Ирины Билык
  • Чем он болел

Сегодня, 5 августа, стало известно о том, что умер родной брат Ирины Билык Сергей, который был тяжело больным.

Как сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на источник, Сергея нашли мертвым в квартире еще вчера.

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Отметим, брат знаменитости долго страдал от психического расстройства и не мог сам о себе заботиться. После смерти матери он остался жить сам и не выходил из квартиры, певица и их второй брат Юрий ухаживали за Сергеем.

Ирина Билык молчала о брате
Ирина Билык молчала о брате / фото: instagram.com, Ирина Билык

Также семья Билык не говорила о состоянии брата, ведь об этом их просила мама. Лишь однажды в 2021 году Ирина рассказала некоторые подробности о здоровье Сергея.

Пока что Билык не комментировала трагедию.

Ирина Билык ухаживала за братом Сергеем
Ирина Билык ухаживала за братом Сергеем / фото: instagram.com, Ирина Билык

О чем жалеет Ирина Билык

Ирина Билык призналась поклонникам, что сожалеет об упущенных моментах, когда могла бы говорить некоторым личностям все прямо в глаза.

"Жалею, что не сказала многим правду в лицо, а надо было бы", - сказала Ирина Билык.

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

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О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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