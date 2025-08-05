Внезапно умер родной брат Ирины Билык - что случилось

Вы узнаете:
- Умер родной брат Ирины Билык
- Чем он болел
Сегодня, 5 августа, стало известно о том, что умер родной брат Ирины Билык Сергей, который был тяжело больным.
Как сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на источник, Сергея нашли мертвым в квартире еще вчера.
Отметим, брат знаменитости долго страдал от психического расстройства и не мог сам о себе заботиться. После смерти матери он остался жить сам и не выходил из квартиры, певица и их второй брат Юрий ухаживали за Сергеем.
Также семья Билык не говорила о состоянии брата, ведь об этом их просила мама. Лишь однажды в 2021 году Ирина рассказала некоторые подробности о здоровье Сергея.
Пока что Билык не комментировала трагедию.
О чем жалеет Ирина Билык
Ирина Билык призналась поклонникам, что сожалеет об упущенных моментах, когда могла бы говорить некоторым личностям все прямо в глаза.
"Жалею, что не сказала многим правду в лицо, а надо было бы", - сказала Ирина Билык.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.
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О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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