"Welcome to Ukraine": украинская певица ждет Галкина и Пугачеву в Украине

Вы узнаете:
- Камалия заявила, что нужно бороться с российской пропагандой
- Певица поддерживает позицию Галкина и Пугачевой
Украинская певица Камалия рассказала, что думает об известных россиянах, которые осуждают террористическое вторжение РФ в Украину.
Как заявила артистка в интервью для "Люкс ФМ", такие люди важны в информационной борьбе с российской пропагандистской машиной.
"Я считаю, что эти люди, которые поддерживают Украину и говорят об этом открыто, то welcome to Ukraine. Потому что они информируют других... Потому что большая пропаганда в России идет, и большое влияние, зомбирование, информативное зомбирование. И у нас идет не только физическая война. Поэтому если мы будем больше рассказывать правду, говорить на весь мир, и также "хорошие русские" будут выражать свою точку зрения, то может большинство людей в России откроют глаза, и может это ускорить как-то окончание войны", – отметила Камалия.
Также певица утверждает, что не против, если в Украину приедут российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева.
Напомним, супруги публично осудили нападение РФ на Украину и уехали из страны-террориста жить в Израиль.
Смотрите видео интервью певицы Камалии:
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Певица Камалия - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.
Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.
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Кто такая Камалия?
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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