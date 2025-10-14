Укр
Читать на украинском
  Звёзды

"Я выбрала спокойствие": предательница Яна Соломко оправдалась за свой выбор

Алена Кюпели
14 октября 2025, 21:53
Певица-предательница Яна Соломко неожиданно вышла на связь и сделала признание.
Предательница Соломко решила озвучить свою
Предательница Соломко решила озвучить свою "позицию" / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo
  • По какому поводу заговорила Соломко
  • В чем она призналась

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, решила оправдаться за свой брак.

Все дело в том, что избранник Соломко - старше ее больше чем на десять лет. И в комментариях певице регулярно "прилетает" за разницу в возрасте с ее мужем-турком.

На своей странице в Instagram, певица, которая не нашла ни единого слова о том, что террорист Путин напал на ее родину - Украину, написала целый пост о том, как ей "все равно" на то, что говорят хейтеры в отношении ее мезальянса.

Чем занята запроданка Яна Соломко
Яна Соломко с мужем / Фото Instagram/yana.solo

"Я часто читаю комментарии о нашей с мужем разнице в возрасте, о моём выборе, о том, где и как я живу. Кто-то пишет, что я "предала", кто-то — что "ошиблась", кто-то просто не может понять. Но вот что я хочу сказать от сердца: никто никому ничего не должен. Каждый человек имеет право выбирать своё счастье — где жить, с кем быть, как любить и что чувствовать", - говорит певица, которая еще два года назад признавалась в любви россиянам и работала с оголтелым продюсером-путинистом Бардашем.

По словам запроданки, она выбрала любовь. "Я выбрала спокойствие. Я выбрала жизнь рядом с человеком, с которым мне хорошо. И если мой выбор кажется кому-то неправильным — пусть. Главное, что он мой. Я не оправдываюсь и не осуждаю никого. Я просто желаю каждому найти своё место, свою гармонию и свою радость. Мира всем нам — внутри и вокруг", - добавляет сбежавшая из РФ Соломко.

Соломко оправдалась за свой выбор Ibs / Фото Instagram/yana.solo

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Кроме того, на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

О персоне: Яна Соломко

Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину.

Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов.

Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

Яна Соломко
Реклама

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

Реклама
Реклама
Реклама
