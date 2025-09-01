Из-за состояния здоровья Леониду Якубовичу придется изменить традиции "Поля чудес".

Леонид Якубович - болезнь / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леонид Якубович

Российский телеведущий и путинист Леонид Якубович обратился к специалистам из-за резкого ухудшения здоровья. По данным российского Telegram-канала, врачи диагностировали у него осложненную форму сахарного диабета и настояли на жесткой диете.

Теперь для Якубовича под запретом большинство блюд, которыми его угощали участники "Поля чудес": соленые огурцы, пирожки и другие вредные яства. Кроме того, строго запрещен алкоголь.

Леонид Якубович - диагноз / фото: instagram.com, Леонид Якубович

Из-за этих обстоятельств ведущему, который стоит у руля шоу уже 31 год, придется отказаться от традиции пробовать угощения от участников.

Ранее Леониду Якубовичу уже диагностировали ишемическую болезнь сердца. Врачи установили ему стенты и отметили необходимость строгой диеты. Кроме того, медики не раз рекомендовали ограничить физические нагрузки и отказаться от вредных привычек.

Леонид Якубович - состояние здоровья / фото: instagram.com, Леонид Якубович

Леонид Якубович — позиция

Российский ведущий внесен в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма. С 7 января 2023 года он находится под санкциями СНБО Украины за публичную поддержку аннексии, признание "ДНР/ЛНР" и участие в мероприятиях, оправдывающих агрессию Кремля.

Ранее Главред сообщал, что Леонид Якубович потерял самообладание и сбежал со съемок юмористического шоу. Ведущий "Поля чудес" не стерпел, как ему показалось, проявленного неуважения и покинул площадку.

Также стало известно, что у известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль. Кулинар перенес операцию и показал результат прямо на своем лице, дав совет, как избежать подобных проблем.

О персоне: Леонид Якубович Леонид Якубович - российский сценарист, театральный актер, сообщает "Википедия". Многолетний ведущий программы "Поле чудес". Народный артист России. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, незаконно посещавшее оккупированный Россией Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины. С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

