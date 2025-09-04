Женщины договорятся: Ефросинина раскрыла, где снова встретится с Соловий

Маша Ефросинина и Кристина Соловий снова встретятся ради благородной цели.

Маша Ефросинина, Кристина Соловий - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина, Кристина Соловий

Вы узнаете:

Как закончился конфликт Маши Ефросининой и Кристины Соловий

Где они снова встретятся

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своих отношениях с певицей Кристиной Соловий и поделилась, где они снова встретятся.

В марте этого года в шоу "Экзамен" между Ефросининой и приглашенной гостьей Соловий возникла напряженная дискуссия. Кристина тогда заявила, что украинское общество слишком толерантно к людям в шоу-бизнесе, которые в прошлом пытались "размывать границы" с РФ. К таким она отнесла и Машу. Ведущая же не согласилась с таким подходом и впоследствии резко высказывалась о Кристине, называя ее лицемеркой и аутсайдером шоу-бизнеса. Однако теперь, как отметила в комментарии Фактам ICTV Маша Ефросинина, конфликт между ними исчерпан.

Маша Ефросинина об окончании конфликта с Соловий / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

"Люди видят то, что хотят видеть. На самом деле мы не ссорились - мы вывели этот вопрос в серьезную социальную дискуссию. Если вспомнить тот случай, то мы выдохнули и продолжили наше интервью, а потом еще и сбор запустили", - пояснила она.

Ведущая также анонсировала, что в ближайшее время встретится с Кристиной Соловий на фестивале "Благотворительный WEEKEND". Певица станет его хедлайнеркой, а средства от продажи билетов пойдут на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и на закупку снаряжения для женщин-военнослужащих.

Кристина Соловий будет хедлайнеркой фестиваля "Благотворительный WEEKEND" / фото: instagram.com, Кристина Соловий

"Мы можем дискутировать, мы можем за свою позицию бороться, но разъединяться мы не имеем права. Это на руку только врагу. Поэтому я безумно благодарна ей, что она возглавит сцену в воскресенье со своими хитами, доказывая в очередной раз, что женщины всегда договорятся", - подытожила Ефросинина.

Маша Ефросинина / инфографика: Главред

О персоне: Маша Ефросинина Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаStrouyon, Маскарад), общественный деятель и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

