«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа

Артистка решилась укоротить свои длинные волосы.
Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская, выложила в Интернет фотографию, на которой запечатлена в обновленном образе.
На фото в Instagram артистка позирует с новой прической – Сумская решилась обрезать свои длинные волосы.
«Новые ощущения», - подписала фото актриса.
Фанаты отметили, что такая длина волос Сумской очень к лицу, и она заметно помолодела.
«Шикарная прическа, вам очень идет», «Аж помолодела», «Не перестаете приятно удивлять! Ольга, Вы прекрасны!», - отреагировали поклонники.
Ранее Ольга Сумская напугала фанатов жутким видео.