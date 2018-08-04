«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа

Ольга Сумская заметно помолодела

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская, выложила в Интернет фотографию, на которой запечатлена в обновленном образе.

На фото в Instagram артистка позирует с новой прической – Сумская решилась обрезать свои длинные волосы.

«Новые ощущения», - подписала фото актриса.

Фанаты отметили, что такая длина волос Сумской очень к лицу, и она заметно помолодела.

«Шикарная прическа, вам очень идет», «Аж помолодела», «Не перестаете приятно удивлять! Ольга, Вы прекрасны!», - отреагировали поклонники.

Нові відчуття? Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 2 Авг 2018 в 8:28 PDT

#всебудедобре ✋??‍♀️ Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 2 Авг 2018 в 8:03 PDT

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 2 Авг 2018 в 5:56 PDT

Ранее Ольга Сумская напугала фанатов жутким видео.