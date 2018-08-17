Лопес шокировала поклонников экстравагантным нарядом: опубликованы фото

Лопес любит яркий и броский стиль / Фото: Instagram/Дженнифер Лопес

Известная американская певица Дженнифер Лопес посетила Нью-Йорк вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом.

49-летняя певица в очередной раз продемонстрировала яркий образ, который вызвал бурные обсуждения в рядах ее поклонников. Фотографии знаменитость обнародовала в Instagram.

Лопес выбрала для светского выхода зеленую блузку и синие широкие брюки от Gucci, дополнила образ очками Chanel и сумочкой Hermes.

"Мне нравится то, как Джен сочетает цвета", "Отличный наряд", — восхищаются некоторые поклонники звезды.

Однако большинство фанатов не оценили по достоинству образ Джей Ло и посоветовали ей сменить стилиста, припомнив несколько недавних модных провалов.

/ Фото: Instagram/Дженнифер Лопес

/ Фото: Instagram/Дженнифер Лопес

Впрочем, как правило, Лопес не обращает внимания на критику и часто выходит в свет в экстравагантных и откровенных нарядах, подчеркивающих ее фигуру, а также снимается для модных брендов в коротких шортах и открытых боди.

Напомним, на день рождения бойфренда Лопес надела белый сплошной купальник, в котором виднелась ее пышная грудь. Пляжный образ Дженнифер Лопес дополнила короткими шортами и золотыми украшениями.