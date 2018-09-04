"Уставшая - жесть": Надя Дорофеева шокировала фанатов измученным видом

Надя Дорофеева удивила поклонников уставшим видом / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева вызвала жаркие обсуждения в комментариях под последним фото.

Певица выставила фото в Instagram, на котором она запечатлена в лифте с собранным чемоданом и необычном наряде. Однако поклонников привлекла внешность артистки – они заметили, что Дорофеева выглядит очень уставшей, и посоветовали ей больше отдыхать.

"Совсем без отдыха", "Надюша, ты, по-моему, не выспалась", "Что-то поносила тебя жизнь... Отдыхай больше", "Жесть подуставшая", "Такая уставшая!", "Уставшая - жесть", - писали юзеры.

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