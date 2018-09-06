"Вот она, истинная красота!": Алина Гросу поразила фанатов внешностью без макияжа

Знаменитость также посетовала на то, что повредила ногу.
23-летняя украинская певица Алина Гросу поразила фанатов естественной внешностью.
Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена с доктором медицинских наук, профессором Олегом Бобровым. Гросу позирует без макияжа с небрежными локонами.
"Днем у меня время для дачи, съемки сегодня ночью. На фотографии замечательный профессор Бобров, как только начинаю хандрить - обращаюсь к нему. Повредила ногу...", - посетовала знаменитость.
Подписчики стали расхваливать внешность Гросу без макияжа, отметив, что она очень красивая без грамма косметики.
"Без макияжа такая милашка!", "Какая же у тебя естественная красота, завидую тебе, ты даже так красивая, без макияжа и слегка небрежной прической", "Вот она, истинная красота!", - писали комплименты подписчики.
Ранее Алина Гросу поразила фанатов глубоким декольте.