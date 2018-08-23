Алина Гросу поразила фанатов глубоким декольте

Алина Гросу покрасовалась на видео / Instagram

23-летняя украинская певица Алина Гросу взволновала подписчиков новым роликом.

Видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она пристально смотрит в камеру, посылая воздушный поцелуй. На ней одет белый бюст и цветной топ.

"Ты же знаешь сам, моя жизнь не Инстаграм. В нем не зависаю, ведь во мне играют чувства. P.s. А ваша жизнь - Инстаграм?", - написала знаменитость.

Подписчики отметили, что Гросу выросла красавицей.

"Как можно быть такой красивой?", "Мне любопытно какие у Вас соски. С ровными и четкими ареолами?", "Красотулька", - расхваливали подписчики.

Ранее Алина Гросу откровенно рассказала о романе с женатым футболистом.