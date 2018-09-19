Ксения Собчак снова станет мамой

19 сентября 2018, 11:10

Телеведущая находится на ранних сроках беременности.

Ксения Собчак
Ксения Собчак беременна вторым ребенком / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак  беременна вторым ребенком.

Об этом изданию Super заявил официальный представитель Собчак.

"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", - рассказал представитель ведущей Кирилл Суханов.

Напомним, что у Ксении Собчак и ее супруга Максима Виторгана есть сын Платон, в ноябре ему исполнится два года.

Ранее Ксению Собчак разнесли из-за нового фото.

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беременность Ксения Собчак
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