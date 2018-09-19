"Офигенно длинные": Оля Полякова покрасовалась стройными ногами в мини-платье

Оля Полякова покрасовалась стройными ногами / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова похвасталась длинными ногами в пикантном платье.

Артистка выложила у себя в Instagram фото, на котором позирует в мини-наряде цвета металлик и на каблуках.

"Какая нога лучше правая или левая?", - шутливо спросила подписчиков Полякова.

Подписчики отметили, что Полякова выглядит как живая кукла Барби, а длина ее ног завораживает

"Не может быть таких ног шикарных с меня ростом, богиня", "Кукла Барби", "Сказочно- потрясные ноги!", "Я обожаю обе твои ножки. Офигенно длинные", - расхваливали юзеры.

Ранее Оля Полякова покрасовалась ногами длиной 126 сантиметров.