"Офигенно длинные": Оля Полякова покрасовалась стройными ногами в мини-платье

Суперблондинка позировала еще и на каблуках, что делало ее ноги визуально длиннее.
Эпатажная украинская певица Оля Полякова похвасталась длинными ногами в пикантном платье.
Артистка выложила у себя в Instagram фото, на котором позирует в мини-наряде цвета металлик и на каблуках.
"Какая нога лучше правая или левая?", - шутливо спросила подписчиков Полякова.
Подписчики отметили, что Полякова выглядит как живая кукла Барби, а длина ее ног завораживает
"Не может быть таких ног шикарных с меня ростом, богиня", "Кукла Барби", "Сказочно- потрясные ноги!", "Я обожаю обе твои ножки. Офигенно длинные", - расхваливали юзеры.
Ранее Оля Полякова покрасовалась ногами длиной 126 сантиметров.