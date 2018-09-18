В чулках и купальнике: Оля Полякова покрасовалась ногами длиной 126 сантиметров

Знаменитость стала амбассадором ТМ "Intuicia".
Украинская певица Оля Полякова стала лицом модного бренда, и снялась в рекламной компании женских колготок.
На фото Суперблондинка позировала в черном слитном купальнике, чулках и туфлях-лодочках. Также она примерила белую рубашку, черные чулки и туфли в горошек.
На снимках основное внимание акцентировалось на ногах исполнительницы – их длина достигает 126 сантиметров.
Образ знаменитости дополнила нежная прическа с локонами и неяркий макияж.
Ранее Оля Полякова на "Танцах со звездами" покрасовалась в 12 образах, опубликованы фото.