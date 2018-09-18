В чулках и купальнике: Оля Полякова покрасовалась ногами длиной 126 сантиметров

Оля Полякова стала лицом модного бренда / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова стала лицом модного бренда, и снялась в рекламной компании женских колготок.

На фото Суперблондинка позировала в черном слитном купальнике, чулках и туфлях-лодочках. Также она примерила белую рубашку, черные чулки и туфли в горошек.

На снимках основное внимание акцентировалось на ногах исполнительницы – их длина достигает 126 сантиметров.

Образ знаменитости дополнила нежная прическа с локонами и неяркий макияж.

Оля Полякова покрасовалась стройными ногами / Пресс-служба Оли Поляковой

Оля Полякова покрасовалась длинными ногами / Пресс-служба Оли Поляковой

Ранее Оля Полякова на "Танцах со звездами" покрасовалась в 12 образах, опубликованы фото.