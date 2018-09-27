Алина Гросу заинтриговала фанатов фото с возлюбленным

Алина Гросу показала таинственного возлюбленного / Instagram

23-летняя украинская певица Алина Гросу заинтриговала поклонников фото со своим парнем.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором позирует с мужчиной, имя которого она не раскрывает, и даже заблерила его на снимке.

"Скучать - не вредно, вредно - не скучать. А вашим отношениям разлука помогает?", - подписала фото Гросу.

Певица так и не призналась поклонникам, кто является ее возлюбленным, однако, назвала его самым лучшим в мире мужчиной, и обещала показать его после свадьбы.

"Так сразу и не понять кто рядом. Какой-то не четкий пацан", "У Вас парень альфа-самец? С модной тачкой, с большим членом?", "Хоть не старый хрыч", - писали юзеры.

Ранее Алина Гросу похвасталась фигурой в белом боди.