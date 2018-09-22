"Жопастая стала": Алина Гросу похвасталась фигурой в белом боди

Алина Гросу покрасовалась фигурой / Instagram

23-летняя украинская певица Алина Гросу взволновала поклонников пикантным фото.

Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в белом спортивном боди с глубоким декольте в необычной позе. Образ она дополнила косами, модными серьгами-кольцами и белыми кроссовками

Таким откровенным снимком Гросу взволновала подписчиков, они оставили десятки хвалебных комментариев.

"Жопастая стала", "Сексуально и искусительно", "Хочется сьесть!", "С-секс", "Киса", - расхваливали поклонники.

Ранее Алина Гросу всполошила фанатов фото в свадебном платье.