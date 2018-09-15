"Выходит замуж?": Алина Гросу всполошила фанатов фото в свадебном платье

Знаменитость поделилась фото со сьемок фильма.
23-летняя украинская певица Алина Гросу удивила поклонников фото в свадебном платье.
Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram поделилась фото со сьемок фильма "Тайная любовь". На снимках Гросу запечатлена в белом свадебном платье с фатой.
"Репетиция. Спасибо большое @sophiaferrucci за платье, я вас обожаю", - подписала певица.
Одни поклонники стали сравнивать Гросу с Ириной Билык, другие расспрашивать, действительно ли Алина выходит замуж.
"Невеста нарасхват", "Я что-то пропустила? Наша девочка выходит замуж?", "Какая же вы красивая! Этот образ вам очень к лицу!", "Вылитая Ирина Билык", - писали юзеры.
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