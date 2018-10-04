У Павла Воли прокомментировали слухи об аппендиците

Павел Воля оказался вполне здоров / glamurchik.tochka.net

Представитель Павла Воли Владимир Яременко опроверг данные о госпитализации артиста с подозрением на аппендицит.

"У нас завтра вечером Красноярск, потом Новосибирск, у нас еще два концерта. Все нормально, это все глупости и слухи, не верьте никому", - цитирует Яременко ТАСС.

Отмечается, что здоровье Воли вне опасности, а информация о его госпитализации оказалась лжными слухами.

Напомним, ряд российских СМИ сообщил, что известного комика и стендапера Павла Волю госпитализировали после выступления в Иркутске.