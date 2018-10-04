Павла Волю госпитализировали после выступления - СМИ

Юморист давал концерт в Иркутске / Instagram

Ряд российских СМИ сообщает, что известного комика и стендапера Павла Волю госпитализировали после выступления в Иркутске.

Так, отмечается, что после концерта Волю увезли в одну из местных больниц; причиной называют аппендицит, сообщает "Пятый канал".

Впрочем, на данный момент ни сам комик, ни его представители не подтвердили сообщения о госпитализации. Так, Воля написал в своем Instagram пост с благодарностью посетившим его концерт зрителям. О каких-либо проблемах со здоровьем в публикации не сообщается.

Напомним, в мае 2015 года у известного российского актера развлекательной программы Comedy Club Павла Воли и российской гимнастки Ляйсан Утяшевой родилась дочь София.