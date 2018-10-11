"Бред сумасшедшего": Каменских шокировала поклонников клипом "Ламала" 16+

Каменских сняла новый экстравагантный клип / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает сольно под псевдонимом NK, презентовала новый клип 16+ на песню "Ламала", слова и музыку к которой написал Алексей Потапенко.

Оригинальное видео знаменитость опубликовала на своем официальном YouTube-канале, собрав за первый час большое количество лайков и самых разнообразных комментариев.

В ролике певица предстает в трех различных образах. Наиболее пикантный – в начале, когда зрители видят Каменских с белыми длинными кудрями и в обтягивающих шортах. Вместе с шоу-балетом она сексуально танцует на остановке общественного транспорта.

Второй образ – золотое облегающее платье и собранные в гигантский хвост длинные волосы. Здесь NK предстает перед зрителями возле лифта с полуобнаженными танцорами.

Напоследок Каменских меняется до неузнаваемости. Она танцует с шоу-балетом в пустыне в экстравагантном синем наряде и с такого же цвета косами. Антуражем для съемки стало огромное количество сыпучего песка.

"Скатилась. Песня и клип не о чем", "Шикарно. Настя, как всегда, молодец", "Песня класс, а клип не дотягивает", "Бред сумасшедшего", "Клип – г*вно. Ты потолстела. Песня крутая", "Неожиданно, но очень понравилось", - разошлись мнения поклонников в комментариях под видео.

Напомним, ранее Каменских презентовала тизер клипа "Ломала", а фанаты сошлись во мнении, что в ролике певица очень похожа на исполнительницу Бейонсе.