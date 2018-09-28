"Ноги толстые". Располневшую Каменских поклонники заподозрили в беременности

Каменских разочаровала фанатов фигурой в купальнике / Фото: Instagram/Настя Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась ярким фото с отдыха на побережье Майями.

В Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует на пляже в ярком голубом купальнике.

Каменских эффектно подняла руки, демонстрируя стройную фигуру. Однако некоторые поклонники певицы пришли к выводу, что после сенсационного похудения она набрала лишние килограммы. Некоторые даже заподозрили исполнительницу в беременности.

"Офигеть пухлявчик", "Как будто беременна", "Неудачный ракурс", "Лицо похудело, а ножки полноватые", "Хорошая фигура, но я, если честно, думала, что подтянутей должна быть. Так как частенько говоришь о спорте", "Опять пополнела", "Вроде ходишь в спортзал, а все равно жирновата", "Ляшки есть, а сисек нет", "Кто-то опять жиреет", "Да уж… Никогда не выставила б такое фото. А ты ведь даже еще не рожала", - написали подписчики комментарии под фото знаменитости.

/ Фото: Instagram/Настя Каменских

Напомним, Каменских, ныне выступающую под псевдонимом NK, обвинили в плагиате. Певица недавно представила новое lyric-видео на песню Peligroso.