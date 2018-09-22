Настя Каменских влипла в скандал: певицу обвинили в плагиате

Настя Каменских попала в неприятную ситуацию / youtube.com/NK

Украинскую поп-исполнительницу Настю Каменских, ныне выступающую под псевдонимом NK, обвинили в плагиате. Певица недавно представила новое lyric-видео на песню Peligroso.

Пользователи YouTube в комментариях под видео обратили внимание на то, что композиция Peligroso очень похожа на трек La Cintura испанского исполнителя Alvaro Soler.

"Песня очень классная, но есть одно большое но, если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметили. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler – La Cintura. А также известный ремикс этой песни Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну очень похоже и это трудно не заметить", - написала под видео пользователь с ником Evi B.

youtube.com/NK

Также юзеры указали и другие песни, которые схожи с новым треком Каменских.

"La Cintura", "It's a Lie", "Un, Dos, Tres", "Un Poco", "Lo Malo", "Mi Mala" в одной песне. С "Un Poco" вообще все слизано. Надеюсь, ты просто купила мелодию. Хотя вряд ли. Про сам клип вообще молчу",- отметила Anna Stoessel.

youtube.com/NK

Помимо этого, lyric-видео на трек также не оказалось оригинальным.

"Мне одной показалось, что лирик видео плагиат... Katy Perry Roar"﻿, - поинтересовалась Ира Ярещенко.

youtube.com/NK

NK - Peligroso

Ранее дерзкий наряд Насти Каменских возмутил фанатов.