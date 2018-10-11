"На Бейонсе похожа": Каменских в новом стиле презентовала тизер клипа

Настя Каменских заинтриговала новым клипом / youtube.com/NK

Популярная украинская певица Настя Каменских, известная подпсевдонимом NK, заинтриговала почитателей своего таланта тизером нового клипа на песню "Ломала".

Знаменитость анонсировала выход новой видеоработы на своей странице в Instagram.

Каменских для клипа выбрала революционно новый образ: блондинка с длинными кудрями, в корсете, на шпильках и в обтягивающих шортах, которые подчеркнули стройные ноги красотки.

Певица поделилась с подписчиками новостью о выходе нового альбома No comments. Пластинка будет содержать десять треков NK.

"Сначала подумала, что это Бейонсе делает ленте Насти?", "Класс! Ждем!", "Завораживает", "Каменских косит под Бейонсе, это видно невооруженным глазом", "Ждем чего-то горячего", "Бейонсе, ты ли это", - написали подписчики Каменских в комментариях к тизеру.

Напомним, ранее поклонники раскритиковали NK за плагиат ее нового испаноязычного шлягера Peligroso.