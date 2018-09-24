"Кривляния просто тошнотворны". Настю Каменских раскритиковали за плагиат новой песни

Настя Каменских / https://www.instagram.com/kamenskux/

Настю Каменских, известную украинскую поп-певицу, выступающую под сценическим псевдонимом NK, поклонники раскритиковали на плагиат ее нового испаноязычного шлягера Peligroso.

Интернет-пользователи нашли заметную схожесть песни Каменских со свежим хитом певца Альваро Солера − La Cintura. Композицию он выпустил весной нынешнего года.

Среди украинских фанатов поп-музыки данный певец исполнитель малоизвестен, однако в Германии, где он сейчас трудится, в Испании, откуда он родом, а также в Италии и в Франции, его песни крайне популярны. Недавно Солера даже стал (в 27 лет) стал одним из членов жюри итальянской версии популярного вокального талант-шоу "Х-Фактор".

"Узнала из комментов про плагиат, послушала ту песню. Капец − они похожи. Так быстро радость в разочарование не переходила никогда ( обидно, Настя, обидно)", − написала пользовательница Алена Гончарова

"La Cintura", "It's a Lie", "Un, Dos, Tres", "Un Poco", "Lo Malo", "Mi Mala" в одной песне. С "Un Poco" вообще всё слизано. Надеюсь, ты просто купила мелодию. Хотя вряд-ли. Про сам клип вообще молчу", − написала пользовательница Anna Stoessel.

"Песня похожа на la cintura", −написала пользовательница Rina Ti.

"Песня очень классная, но есть одно большое НО, если вы слушаете испанскую музыку вы сразу это заметили. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler - La Cintura. А также известный ремикс этой песни: Alvaro Soler - La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну очень похоже и это трудно не заметить", − написала пользовательница Evi В.

"Эти кривляния просто тошнотворны. Как маленькая девочка перед зеркалом с расчёской. Попробуйте без звука посмотреть, очень смешно. Одна локация, одни движения и образ. Все клипы НК по принципу "и так сойдет". Про плагиат вообще молчу", − написала пользовательнциа Wonder Vanka.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Каменских дерзким своим нарядом возмутила своих фанатов.