"Пластика творит чудеса": Вера Брежнева удивила помолодевшим видом

Вера Брежнева покрасовалась в стильном образе / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева вызвала неоднозначную реакцию фанатов последним видео.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram ролик, который меньше чем за день собрал более 800 тысяч просмотров.

На видео исполнительница запечатлена в черном платье с открытой спиной, высоким хвостом в стиле Дженнифер Лопес и серьгах-кольцах.

"Не подходите слишком близко… настроение игривое", - подписала ролик артистка.

Подписчики заметили, что Брежнева выглядит очень молодо, и заподозрили ее в походах к пластическому хирургу.

"Вера, я вас тут перепутала с Дженнифер Лопес!", - написала elli_anufrieva. "Пластика творит чудеса", - отметила iya_alikova. "Уколы красоты! Не сгибаются на коже места, где линии должны быть: лоб, глаза и т.д.", - считает onishenckoirina.

Ранее Вера Брежнева примерила образ роковой красотки.