Звезда "Рабыни Изауры" рискнула исполнить песню на украинском

"Рабыня Изаура" отлично спела "Червону руту" / Фото: скриншот из видео

Известная бразильская актриса Луселия Сантос, известная на постсоветском пространстве по сериалу "Рабыня Изаура", приехала в Украину по приглашению телеведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.

Вместе со знаменитым путешественником артистка отправилась в тур по стране, где на одной из встреч с телезрителями спела песню "Червона рута" на украинском языке. Видео опубликовано в YouTube.

Исполнить популярную украинскую песню актрисе предложил Комаров. Сантос охотно согласилась и без колебаний начала повторять слова. Украинские фразы бразильянке давались очень легко. Зал поддержал актрису бурными овациями.

Как известно, в рамках тура с программой "мир наизнанку" Сантос в течение недели посетит Киев, Харьков, Днепр, Ужгород, Черновцы и Одессу.

Как ранее сообщалось, телеведущий Дмитрий Комаров помог 27-летней девушке Яйо, которая уже несколько раз пыталась совершить самоубийство, вновь обрести смысл жизни.