Невеста Николая Баскова беременна: певец не является отцом ребенка

Николай Басков и Виктория Лопырева расстались / Instagram

Российский певец Николай Басков заявил, что никакого отношения не имеет к беременности Виктории Лопыревой, которая согласилась выйти за него замуж. Причина тому – пара расторгла помолвку и рассталась еще в январе 2018 года.

По информации "Комсомольской правды", пара решила остаться друзьями, и Лопырева уже нашла нового возлюбленного миллионера, от которого ждет ребенка.

Лопыреву заметили с животиком / https://www.crimea.kp.ru

Девушка скрывает положение, в Instagram выставляя либо архивные фото, либо снимки, на которых прикрыт живот.

Так, Лопырева была на светском вечере Bulgari, и на всех фото прикрывала сумочкой живот.

Басков же признался, что о беременности экс-невесты впервые услышал от журналистов, и заверил, что к этому событию никакого отношения не имеет.

"На самом деле мы с Викой решили остаться друзьями еще в январе, просто мы не сочли нужным об этом сообщать. С Викой мы фактически не видимся, правда, периодически созваниваемся по телефону. Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою. Я не считаю корректным задавать ей такие личные вопросы. Тем более про беременность. Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею.", - рассказал певец.

Ранее в Сети раскритиковали фото Максима Галкина с Николаем Басковым.