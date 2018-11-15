"Лучше не сталкиваться с мусульманами!": Анастасия Волочкова покрасовалась в необычном наряде

Анастасия Волочкова позировала в хиджабе / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белом хиджабе (традиционная одежда мусульманок).

Снимок в необычном наряде артистка разместила на своей странице в Instagram, он собрал более 15 тысяч лайков.

Балерина позировала в хиджабе и с большим букетом роз. В частности, она покрасовалась в разных позах на лестнице.

"Мне хиджаб идет?", — подписала фото Волочкова.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Могу сказать одно! После этого наряда вам лучше не нужно сталкиваться с мусульманами!", — считает a.sh885. "Очень идет в этом белом варианте! Очень красиво!", — написала tatyana.daniv. "Так лучше, чем в трусиках на шпагате", — поделилась мнением natserg82.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова попыталась забрать своего отца с инвалидностью от молодой любовницы и в присутствии журналистов пнула ногой ее собаку.