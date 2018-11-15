"Лучше не сталкиваться с мусульманами!": Анастасия Волочкова покрасовалась в необычном наряде

15 ноября 2018, 08:37

Балерина позировала с большим букетом.

Анастасия Волочкова позировала в хиджабе
Анастасия Волочкова позировала в хиджабе / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белом хиджабе (традиционная одежда мусульманок).

Снимок в необычном наряде артистка разместила на своей странице в Instagram, он собрал более 15 тысяч лайков.

Балерина позировала в хиджабе и с большим букетом роз. В частности, она покрасовалась в разных позах на лестнице.

"Мне хиджаб идет?", — подписала фото Волочкова.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Могу сказать одно! После этого наряда вам лучше не нужно сталкиваться с мусульманами!", — считает a.sh885. "Очень идет в этом белом варианте! Очень красиво!", — написала tatyana.daniv. "Так лучше, чем в трусиках на шпагате", — поделилась мнением natserg82.

  • Анастасия Волочкова позировала в хиджабе instagram.com/volochkova_art
  • Анастасия Волочкова позировала в хиджабе instagram.com/volochkova_art
  • Анастасия Волочкова позировала в хиджабе instagram.com/volochkova_art
  • Анастасия Волочкова позировала в хиджабе instagram.com/volochkova_art
  • Анастасия Волочкова позировала в хиджабе instagram.com/volochkova_art

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова попыталась забрать своего отца с инвалидностью от молодой любовницы и в присутствии журналистов пнула ногой ее собаку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Анастасия Волочкова балерина хиджаб
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:12
Как весёлый Чипполино обманул борцов с коммунизмом
08:57
Стало известно, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество Видео
08:53
"Военно-ролевые игры": в Молдове "повязали" связанную с "Л/ДНР" группировку Фото
08:37
"Лучше не сталкиваться с мусульманами!": Анастасия Волочкова покрасовалась в необычном наряде Фото Видео
08:35
"Гораздо более драконовский": США готовят новый санкционный удар по РФ
08:10
Народный синоптик предупредил, когда в Украину вернется снег Видео
07:50
Снежный коллапс: стало известно, сколько ДТП случилось в Украине 14 ноября Видео
07:25
"Дениска — не промах": новый главарь "ДНР" обеспечил "парашют" своей семье Фото Видео
07:14
Вахтанг Кіпіані: Якщо Кубань приєднати до України, Донецьк нам здаватиметься Тернополем
06:56
Два унижения Порошенко мнение
06:35
Поколение "Взлет": астролог рассказала, кому повезет в 2019 году
06:13
"Ух, как горячо": экс-участница "Танцев со звездами" поделилась пикантным фото
05:54
Вятрович рассказал об ошибках в учебниках по истории Видео
05:19
Российский комик рассказал о "магии" Путина Видео
05:05
Тело Ленина в мавзолее предложили заменить резиновой куклой
04:50
Супрун назвала простое правило, которое спасает жизнь Видео
04:12
"Ни войны, ни мира": эксперт назвал ключевую ставку Путина в Украине
03:46
Эксперты рассказали, как избежать выгорания на работе и не перетруждаться
03:01
Идеальные формы и пикантные позы: группа "НеАнгелы" засыпала сеть фото в бикини
02:10
Стало известно, как тяга к сексу матерей влияет на детей
01:37
Вятрович объяснил, может ли Украина претендовать на Кубань Видео
00:58
В Германии полиция оцепила посольство РФ в Берлине
00:29
Украинскую Декларацию по Голодомору могут сделать документом Генассамблеи ООН - МИД
14 ноября, среда
23:55
Украинская внешняя торговля вдвое увеличила негативное сальдо
23:30
Франция союзник, а не вассал США - Макрон
22:59
В ООН рассмотрят обновленную "крымскую резолюцию"
22:33
С весны 2019 года в Украине заработают китайские карты UnionPay от "Приватбанка"
22:19
"Ситуация критическая": "Нафтогаз" устранился от проблемы с теплом в Смеле
21:54
МИД Германии в ярости из-за внесения экс-канцлера ФРГ в "Миротворец"
21:32
"Громко кричал "Какие каноны?!" Порошенко устроил разнос Онуфрию - СМИ
20:58
Австрия планирует сохранить хорошие отношения с Россией - Курц
20:29
На Ровенщине в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу
20:17
Путина в Сингапуре заставили пройти через металлоискатель
19:58
"Путин - вор"-челлендж: российские школьники и студенты устроили акцию против Путина
19:55
"Карман Порошенко": журналист рассказал, кому выгодно бегство Продана и кто возглавит ГФС
19:27
Два японских кота два года пытаются попасть в музей - и эти попытки прославили их на весь мир Фото Видео
19:02
Наследница Ванги напророчила для Украины будущее на 2019 год
18:59
СМИ узнали дату Объединительного собора в Украине
18:49
Сенцов получил награду Платформы европейской памяти и совести
18:49
"Мы мониторим эмоции": признание "куриного короля" Косюка об отношении к сотрудникам шокировало сеть
18:36
Украинцы работают за еду - Госстат
18:23
В Киеве выросли тарифы на холодную воду
17:56
Офис Макрона отчитал Трампа за твиты в адрес французского президента
17:49
Недвижимость в Турции и "мокрые" взятки: стало известно, почему Продан бежал из страны Фото
17:35
Гройсман пожаловался, что ему приходится работать для согрева украинцев
17:13
Лидер С14 назвал цель, ради которой готов объединиться с россиянами
16:57
"Украина уже лизала задницу Европе – и получила по харе": Соловьев похвастался видео спора с украинским политологом
16:50
"Думала, что умру": Лолита рассказала о проблемах со здоровьем
16:40
Россия снова судится с Украиной из-за долга Януковича Видео
16:31
"Я пытаюсь быть нормальной": Анна Седокова заинтриговала фанатов посланием
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять