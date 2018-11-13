"Анастасия, вы говно": Волочкова ударила ногой собаку и разозлила Сеть

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова ударила ногой собаку, чем навлекла на себя гнев пользователей соцсетей.

Видео инцидента опубликовано в Instagram издания Super.ru.

Отмечается, что инцидент произошел, когда Волочкова попыталась в присутствии камера забрать своего отца-инвалида от молодой любовницы, которая, по мнению балерины, плохо с ним обращается. В ходе перепалки Волочкова пнула ногой ее собаку.

"Давно не было скандалов с Анастасией Волочковой... Пытаясь с камерами забрать отца-инвалида от молодой любовницы, которая плохо с ним обращалась, Волочкова в сердцах пнула ногой ее собаку. Пес, слава богу, не пострадал от отработанного па балерины, а вот Анастасии, судя по всему, придется нелегко. Ей уже прилетели порции гнева не только от нескольких тысяч подписчиков", - говорится в подписи к ролику.

Позже видео было удалено, однако осталось доступным на YouTube телеканала НТВ.

Прокомментировала инцидент и известная российская актриса Настасья Самбурская: "Анастасия Волочкова, вы говно. По голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности, что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное то причем? Сбитая летчица".

Ранее Волочкова сообщила, что после того, как ее отец Юрий Волочков пережил инсульт, она отправила в пансионат для престарелых под Санкт-Петербургом.