Волочкова отправила отходящего после инсульта отца в дом престарелых

Анастасия Волочкова с отцом Юрием / "Космополитен"

Эксцентричная танцовщица и бывшая балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что отправила своего восстанавливающегося после инсульта отца, Юрия Волочкова, в пансионат для престарелых под Петербургом.

Соответствующие сообщение и фото она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Устраивая папу в пансионат в Питере, я переживала. А меня встретили с песнями и баяном. А ведь мой папа играл на баяне потрясающе, когда был здоров до инсульта. До слез € такие моменты", − написала Волочкова.

Юрий Волочков в пансионате для престарелых / Instagram

Напомним, ранее сообщалось о том, что Волочкова показала очередное обнаженное фото из бани.