Официально: Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин

Бибер женился на Болдуин / https://www.instagram.com/haileybieber/?utm_source=ig_embed

Канадский поп-певец Джастин Бибер, подтвердил слухи о женитьбе на американской модели Хейли Болдуин.

Пара тайно поженилась 14 сентября 2018 года, но официальных заявлений не делала. На днях Бибер на своей странице в Instagram поделился фото с Хейли, которое подписал: "Моя жена – потрясающая".

Кроме того, сама модель поменяла свой ник в Instagram на haileybieber, таким образом подтвердив, что она вышла замуж за Бибера, и сменила фамилию.

Хейли Болдуин – младшая дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина. Ее отношения с Бибером начались в 2015-2016 годах, но затем пара рассталась. Знаменитости возобновили отношения после того, как Бибер расстался с певицей Селеной Гомес.

Ранее Джастин Бибер побил мужчину, который схватил девушку за горло.