Официально: Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин

Пара подтвердила факт бракосочетания в соцсетях.
Канадский поп-певец Джастин Бибер, подтвердил слухи о женитьбе на американской модели Хейли Болдуин.
Пара тайно поженилась 14 сентября 2018 года, но официальных заявлений не делала. На днях Бибер на своей странице в Instagram поделился фото с Хейли, которое подписал: "Моя жена – потрясающая".
Кроме того, сама модель поменяла свой ник в Instagram на haileybieber, таким образом подтвердив, что она вышла замуж за Бибера, и сменила фамилию.
Хейли Болдуин – младшая дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина. Ее отношения с Бибером начались в 2015-2016 годах, но затем пара рассталась. Знаменитости возобновили отношения после того, как Бибер расстался с певицей Селеной Гомес.
Ранее Джастин Бибер побил мужчину, который схватил девушку за горло.