Джастин Бибер побил мужчину, который схватил девушку за горло

Канадский поп-певец Джастин Бибер вступился за незнакомку на фестиваля Coachella в Калифорнии.

Бибер и его друг стали свидетелями того, как неизвестный парень схватил девушку за горло, пишет TMZ.

Певец стал кричать, чтобы тот отпустил девушку, однако он лишь послал исполнителя. Тогда Бибер подошел, ударил парня в лицо, и толкнул в стену.

Сообщается, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения, а девушка, которую он схватил, была его бывшей подружкой.

В итоге разбушевавшегося парня выгнали с вечеринки, но он, выкрикивая имя Бибера, набросился на автомобиль, в котором певца не было. В итоге буйного мужчину задержала полиция.

Ранее Джастин Бибер на внедорожнике сбил парацци.