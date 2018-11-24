Виктория Боня полностью разделась на Мальдивах

Виктория Боня похвасталась фото с отдыха / Instagram

Телеведущая и экс-участница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня отправилась с друзьями на Мальдивы отмечать свой день рождения. Здесь телеведущая наслаждается роскошным отдыхом: нежится на пляже, посещает вечеринки и не забывает делиться фотоотчетом о путешествии.

38-летняя красотка на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором позирует на песке полностью оголенная.

Также Боня выставила фото в черном купальнике, который выгодно подчеркивает фигуру ведущей.

Ранее Виктория Боня похвасталась загорелой фигурой в халате на голое тело.