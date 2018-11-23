"Тупо бабосы зарабатывает": Ивана Дорна распекли за выступления в России

Иван Дорн нарвался на критику / instagram.com/dorn_ivan

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом", разозлил украинских фанатов выступлением в России 23 ноября.

На своей странице в Instagram артист написал о концерте в Москве, и получил множество недоброжелательных комментариев – подписчики возмущены тем, что Дорн развивает экономику страны-агрессора, и "продался за бабло".

"А где же твои принципы? В Москву побежал, как деньгами запахло", "Сердце разрывается, что наши лучшие музыканты в Москве тупо бабосы зарабатывают", "Какая на*уй Москва, предатель!", "Плюсик в экономику страны-агрессора", - писали юзеры.

Ранее Иван Дорн выпустил новый клип.