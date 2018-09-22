Ходит по воде и прыгает в пустой бассейн: Иван Дорн выпустил новый клип

Иван Дорн представил новый клип / youtube.com/IvanDorn

Известный украинский поп-исполнитель Иван Дорн выпустил новый клип на трек "Опомнись".

Ролик появился на официальном YouTube-канале певца. Режиссером клипа стал Митти Мисюра, который уже работал с артистом над клипами "Стыцамэн", "Так сильно", "Северное сияние" и другими.

Композицию записали в Одессе совместно с известным диджеем и музыкантом-"электронщиком" из города Конотоп Михаилом Витюком, который работает под псевдонимом Vakula

В видео Дорн плавает в реке в окружении синхронисток, ходит по воде, общается с русалками, а в конце умирает, прыгнув в пустой бассейн и заляпав всех кровью.

Фанаты артиста уже оставили свои отзывы на новый клип.

"Дорн, ты немного странный, но нам нравится﻿", - считает Sam Sparks. "Слава Богу, что помимо всей этой остоебавшей безвкусной попсы существует "неудобный " и "неформатный" Дорн, который не следует за популярной музыкой, а сам задает тон", - написал Mark Moody. "Максимально больной чувак! Спасибо!﻿", - поделился КременюкИ.

Ранее Иван Дорн выпустил новый трек совместо с известным музыкантом-"электронщиком": опубликовано аудио.