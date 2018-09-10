Иван Дорн выпустил новый трек совместо с известным музыкантом-"электронщиком": опубликовано аудио

Иван Дорн / instagram.com/tablo_id

Известный украинский поп-исполнитель Иван Дорн выпустил новый трек, который получил название "Опомнись".

Известно, что композицию записали в Одессе совместно с известным диджеем и музыкантом-"электронщиком" из города Конотоп Михаилом Витюком, который работает под псевдонимом Vakula (в честь сельского кузнеца – главного героя повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством")

"Опомнись — слово-социальное оружие. Еще не мат, но жалит так же. Опомнись - сигнальная ракета в головы людей. "Опомнись" — если увидеть это слово, с моментальной тревогой вспоминаешь о самом важном в своей жизни. Опомнись... - слово-внутренний конфликт... Оно отрезвляет, заставляет размышлять о главном. "Опомнись" – пощечина, необходимая социуму, хотя бы на миг", − так Дорн подписал трек на собственном канале в сервисе YouTube.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дорн шокировал фанатов неординарным фото в трусах.