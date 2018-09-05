"Ваня, перестань курить траву": Дорн шокировал фанатов неординарным фото в трусах

Иван Дорн показал неординарное фото / instagram.com/dorn_ivan

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом", удивил поклонников вызывающим фото в нижнем белье.

На снимке, который артист выложил на своей странице в Instagram, он предстал в ретро-кофте с надписью "Love is", и белых трусах.

Одни подписчики всерьез восприняли фото певца, и стали критиковать его за странные выходки, другие же более пристально присмотрелись к снимку, сообщив, что снимок отредактирован.

"Тормоз, то в колготки лезет, то стринги одевает", "Ого там мешок", "Ваня, перестань курить траву…", "А ноги ведь реально походу прифотошопленные", "Прифотошопили трусы модели?", - писали юзеры.

One more #sochniymem ? Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) 4 Сен 2018 в 11:05 PDT

Ранее Иван Дорн шокировал фанатов "тюремным" снимком.