"Какой вид жалкий!": Ксения Собчак разочаровала фигурой в облегающем платье

Собчак нарвалась на критику из-за неудачного наряда / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак разочаровала подписчиков своим внешним видом.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак позирует в белом облегающем платье в несуразной, по мнению подписчиков, позе – сутулая, с небольшим животиком.

"Молния от платья вылезла", "Какой вид жалкий! Неужели нечего надеть?", "Плоская и бесформенная", "Пипец, рот скривлен поза оловянного солдатика, неужели не видите фото отстой полный. Сотрите", - критиковали юзеры.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак солгала о своей второй беременности.