"Какой вид жалкий!": Ксения Собчак разочаровала фигурой в облегающем платье

Знаменитость приняла неудачную позу – сутулилась, и показала небольшой живот.
Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак разочаровала подписчиков своим внешним видом.
На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак позирует в белом облегающем платье в несуразной, по мнению подписчиков, позе – сутулая, с небольшим животиком.
"Молния от платья вылезла", "Какой вид жалкий! Неужели нечего надеть?", "Плоская и бесформенная", "Пипец, рот скривлен поза оловянного солдатика, неужели не видите фото отстой полный. Сотрите", - критиковали юзеры.
Ранее стало известно, что Ксения Собчак солгала о своей второй беременности.