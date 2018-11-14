Ксения Собчак солгала о своей второй беременности

Ксения Собчак солгала о беременности / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак развеяла слухи о своей беременности, и обвинила журналистов в том, что они "придумали" новость, что она в положении.

На своем Telegram-канале ведущая решилась защитить близкую подругу Викторию Толстоганову, которой недавно приписали четвертую беременность.

"Вика! Сочувствую! Вроде позавчера виделись, выпивали и ты не была беременной от слова совсем. Как же достали эти охотники за чужой беременностью. Пару месяцев назад я тоже вначале была беременной, потом, когда беременность затянулась (но журналисты же не могут быть неправы, правда ведь?). "Сделала аборт" от любовника, и т.д. и т.п.", - высказалась Собчак.

Возмутились таким заявлением в своем Telegram-канале сотрудники издания Super, которые первыми сообщили о беременности ведущей. Они уверяют, что ность о положении Собчак была специально придумана - в сентябре официальный представитель Кирилл Суханов предложил дружбу и в качестве залога отдал "громкий эксклюзив". Новость о пополнении оказалась обычным пиаром перед запуском ее нового шоу, и попыткой отвлечь внимание от неприятного инцидента.

"По удивительной случайности, за пару дней до рокового звонка у Собчак случился скандальный эфир на "Эхе": телеведущая засветила "айфон", несмотря на контракт с компанией Samsung. Совпадение?", - поинтересовались сотрудники Super.

Журналисты сообщили, что Собчак знала о том, что фейковая новость о ее беременности будет вскоре распространена во всех СМИ.

"В очередном разговоре с сотрудником Super робко извиняющийся за недопонимание Кирилл Суханов сказал, что тогда, в сентябре, Собчак знала, что он "сливает" нам ее фейковую "беременность" — разговор с представителем Ксении записан на аудио", - сообщило издание.

Напомним, что у Ксении Собчак и ее супруга Максима Виторгана есть сын Платон, в ноябре ему исполнится два года.

Ранее Виторган опроверг слухи о беременности Собчак и назвал жену "сумасшедшей мамашей".