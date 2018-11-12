Виторган опроверг слухи о беременности Собчак и назвал жену "сумасшедшей мамашей"

Собчак и Виторган пока решили остановиться на одном ребенке / Фото: kp.ru

Муж Ксении Собчак, известный российский актер Максим Виторган заявил, что их семья, вопреки слухам, не ожидает пополнения.

Во время записи программы "А поговорить?", которая выходит на YouTube, артист иронично раскритиковал супругу за публикацию снимков их совместного годовалого сына Платона в Instagram.

"Вы видите, что с ней происходит? Вы видите, что она сумасшедшая мамаша? Вы думаете, в этом есть какой-то расчет? Нет. Я ей говорю: „Заканчивай", но она не может остановиться. Ее переполняют эмоции. Это абсолютно иррациональная вещь. Она просто оказалась сумасшедшей мамашей, и все. Но я, честно говоря, всегда говорил, что так и будет", - пошутил Виторган, отвечая на вопрос ведущей.

Слухи о беременности Собчак ее муж также прокомментировал шуточно, предположив, что если и есть факт "интересного положения", то он тут ни при чем.

"Может, не от меня? Может, меня просто не предупредили?" - шутливо засомневался Виторган.

Напомним, ранее СМИ начали активно распространять информацию, что Собчак с мужем ожидают второго малыша.