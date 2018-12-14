Звезда "Аквамена" привел на премьеру жену, которая старше него на 12 лет

Известный американский актер Джейсон Момоа, который сыграл главную роль в фильме "Аквамен", посетил премьеру кинокартины со своей супругой, 51-летней Лизой Боне. Разница у пары в возрасте 12 лет, но их это абсолютно не смущает – они воспитывают троих детей: Зои Кравиц от первого брака Боне, Лолу и Накоа.

На премьере киноленты Момоа появился в черном длинном пиджаке, майке и брюках с распущенными волосами. Боне для выхода в свет выбрала черное облегающее платье с открытыми плечами и красным декором.

Актер также на красной дорожке исполнил танце Аквамена с тризубцем.

Кроме того, на премьере фильма присутствовали Николь Кидман, которая исполнила роль матери Аквамена Атланну, и Эмбер Херд, сыгравшая роль Меры.

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