"Кровавые ссадины, синяки": Светлана Лобода поделилась снимком после концертов в Москве

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода показала фотографию, на которой на ее ногах и руках видно кровавые ссадины и синяки.

Артистка поделилась снимком в Instagram и сообщила, что получила повреждения после концертов в столице РФ Москве.

"…проснулась, посмотрела на себя в зеркало… вот и закончился наш трехдневный марафон (17, 18 и 20 января Лобода выступала в московском Crocus City Hall — Ред.)…", — написала исполнительница.

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, за два часа собрал более 56 тысяч лайков. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Все люди, как люди, а вы — суперзвезда", — отметила katsya2207.

"Ваши ноги не перестанут сводить с ума миллионы мужчин, сколько бы ссадин на них не было. Поправляйтесь, вы прекрасна!" — поделился мнением valeriivapaev. "Вот, что значит любить свою работу всей душой и телом… Светочка, берегите себя)…", — пожелала dilastorchi.

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.