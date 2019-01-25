"Даже в школе с красной помадой": Тина Кароль заворожила сеть детским фото

Артистка 25 января отмечает свой день рождения.
Известная украинская певица Тина Кароль 25 января отмечает свое 34-летие.
В честь праздника артистка на своей странице в Instagram выложила архивный снимок, на котором обычная школьница Таня Либерман мило улыбается на камерц.
"Наивная мечтательница!", - подписала снимок артистка.
Поклонники поздравили любимую певицу с днем рождения, и заметили, что любовь к ярким губам у Тины с детства.
"Маленькая девочка с сильным голосом, а мечты таки сбываются", "Куколка!", "Даже в школе с красной помадой", "Какая хорошенькая. А взгляд такой же пленительный, как и сейчас", - писали фанаты.
Ранее астролог составил гороскоп для Тины Кароль.