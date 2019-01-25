"Даже в школе с красной помадой": Тина Кароль заворожила сеть детским фото

Тина Кароль покорила сеть детским фото / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль 25 января отмечает свое 34-летие.

В честь праздника артистка на своей странице в Instagram выложила архивный снимок, на котором обычная школьница Таня Либерман мило улыбается на камерц.

"Наивная мечтательница!", - подписала снимок артистка.

Поклонники поздравили любимую певицу с днем рождения, и заметили, что любовь к ярким губам у Тины с детства.

"Маленькая девочка с сильным голосом, а мечты таки сбываются", "Куколка!", "Даже в школе с красной помадой", "Какая хорошенькая. А взгляд такой же пленительный, как и сейчас", - писали фанаты.

Ранее астролог составил гороскоп для Тины Кароль.