"Просто, без пафоса и мишуры!": Тина Кароль покорила фанатов фото без макияжа

Тина Кароль показала снимок без макияжа / Фото: Instagram/Тина Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль покорила поклонников внешностью без макияжа.

На своей странице в Instagram артистка поделилась черно-белым фото, на котором она запечатлена без привычного для себя макияжа: черных стрелок и красной помады.

"Мы ответственны за тех, кого приручили", - процитировала строки из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери певица.

Поклонники восхитились естественной красотой певицы, расхвалив снимок.

"Может, ты не будешь краситься, ты и так очень красива", "Очень глубокое фото", "Смотрю на фото, не могу оторваться. Вы прекрасна как всегда", "Особенный взгляд", "Прекрасное фото... Просто, без пафоса и мишуры! Просто прелесть", - писали юзеры.

Ранее астролог составил гороскоп для Тины Кароль.