"Просто, без пафоса и мишуры!": Тина Кароль покорила фанатов фото без макияжа

Артистка позировала без привычных стрелок и красной помады.
Известная украинская певица Тина Кароль покорила поклонников внешностью без макияжа.
На своей странице в Instagram артистка поделилась черно-белым фото, на котором она запечатлена без привычного для себя макияжа: черных стрелок и красной помады.
"Мы ответственны за тех, кого приручили", - процитировала строки из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери певица.
Поклонники восхитились естественной красотой певицы, расхвалив снимок.
"Может, ты не будешь краситься, ты и так очень красива", "Очень глубокое фото", "Смотрю на фото, не могу оторваться. Вы прекрасна как всегда", "Особенный взгляд", "Прекрасное фото... Просто, без пафоса и мишуры! Просто прелесть", - писали юзеры.
Ранее астролог составил гороскоп для Тины Кароль.